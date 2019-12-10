Tel Abyadlılar’dan Mehmetçik’e dua

Tel Abyadlı sivillerden Ahmet İlyas, “YPG/PKK bölgeye hakimdi ve gençleri zorla askere alıyorlardı. Türk Ordusu buraya geldikten sonra durumlar düzeldi. Bölge güvenli hale geldi. Allah razı olsun” dedi. YPG/PKK’dan baskı gören Araplar’dan Mahmud Zekeriya da örgütten kurtuldukları için mutlu olduklarını belirterek, “Çocuklarımızı zorla silah altına alıyorlardı. Onların eline düşmemesi için çocuklarımızı saklıyorduk. Evden dışarı çıkarmıyorduk” ifadelerini kullandı. Zekeriya, Türk Ordusu ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin kendilerine her türlü yardımı yaptıklarını da söyledi. 11 yaşındaki Abdülkerim Hüseyin de YPG/PKK’nın ilçelerinden çıkarılmasının ardından yeniden okula gitmeye hazırlandığını belirterek, Türkiye burada, şimdi daha güvendeyiz” diye konuştu. Selme Um Muhammed adlı kadın ise “ABD ve Rusya’nın, bizi zorla göç ettiren ve çocuklarımız zorla savaşa götüren örgüte destek vermesi bizi rahatsız ediyor” dedi.