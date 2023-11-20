Tel Aviv'in yalan haber bombardımanını Türkiye durduruyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail devletinin onlarca kara propagandasını boşa çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail devlet yetkilileri ve İsrail yanlısı propaganda hesaplarının ortaya attığı, ABD Başkanı, ABD ve Avrupa'daki bazı medya organlarının da kullandığı yalan ve çarpıtılmış haberleri anında ifşa edip, doğru bilgiyi yayınlayarak İsrail'in küresel medya saldırısını da etkisiz hale getiriyor.

Yalan haberleri doğrudan İsrail devlet yetkilileri üretiyor, propaganda hesaplarından yayılıyor.

DEVLET YALANLARI

■ İsrail'in resmi Arapça X hesabından, "Hamas, güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerde, Gazze'de El Arabiye televizyon kanalının muhabirine konuşan bir kadının sözleri kesilerek verilmiş. Kadın, "Hedef almadan ateş ettiler" derken Hamas'tan değil, sivilleri güneye gitmeye zorlayan İsrail askerlerinden söz ediyor.

■ İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar" iddiasıyla paylaştığı görüntüler, Lübnanlı Yönetmen Mahmut Remzi'nin Filistin'de yaşananlarla ilgili hazırladığı, "The Reality/Gerçeklik" adlı spot filmden alınmış.

İsrail Ordu Sözcüsünün FOX News'te ileri sürdüğü, "Şifa Hastanesi'nin girişinde vurduğumuz ambulanslar Hamas militanlarını taşıyordu" iddiası da yalan. Şifa Hastanesi saldırısında sivillerin açıkça hedef alındığı, uluslararası basın kuruluşlarının yayınladığı görüntüler ve tanıklıklarla doğrulandı.

ABD DE DÜZELTTİ

■ ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu İşleri Sözcüsü Werberg'in, "Gazze'ye giden insani yardımlar Hamas tarafından çalınıyor" iddiası doğru değil. Werberg, Al Jazeera Mobasher kanalının moderatörü Ahmed Taha'nın, "kanıtlayacak herhangi bir bilgi veya belgenin olup olmadığını" sorması üzerine, iddiasının arkasında duramadı.

■ İsrail TV kanalında öne sürülen, "Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti" iddiasını da AA, İsrail ordu yetkililerine sordu; yetkililer "İddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıtın olmadığını" açıklamasını da dünyaya duyurdu.

■ ABD Başkanı Joe Biden'in bu habere dayanarak "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" diyerek yalan habere bir de 'olmayan fotoğraflar' ekledi. Washington Post gazetesi, konuyu Beyaz Saray'a sordu ve "Ne Biden ne de ABD'li yetkililerin 'kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü veya doğrulanmış herhangi bir bilgi görmediği" cevabını aldılar.

■ "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" gibi iddialar, Türkiye'de göçmen karşıtlığını kışkırtmaya yönelik. Haberler ilgili ülkeler tarafından yalanlandı. Türkiye, Gazze'nin boşaltılmasına değil, aksine sivillerin çıkarılmasının önlenmesine yönelik politika yürütüyor.

TÜRKİYE HEDEFTE

■ "Hamas lideri İsmail Haniye, 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' dedi" iddiası doğru değil. 2012'de Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı olan Haniye, Türkiye'yi ziyaret ederek AK Parti grup toplantısına katıldı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, BDP Genel Başkanı Demirtaş ve SP Genel Başkanı Kamalak'ı ziyaret etti. Bu iddialar o zaman Demirtaş ile görüşmesinin ardından ortaya atılmış, ancak Haniye, "Ağzından ne böyle bir söz, ne de buna benzer bir ifade çıkmadığını" açıklamıştı.

■ "Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiası da eski bir kara propagandadır. Ödül, 2005'te, Almanya'daki Yahudi Soykırımı sırasında bazı Yahudileri kurtaran Türk diplomatlarının anısına verilen "Umursama Cesaret Ödülü"dür. Erdoğan'ın şahsına değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak verilmiştir.

HAMAS YALANLARI

■ "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiası doğru değil. Görüntüler, saldırıdan bir ay öncesine, 8 Eylül 2023'e ait, son olaylarla ilgisi yok.

■ "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası doğru değil. Görüntülerin Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldı ve uyuşturucu çeteleri arasında bir infaz videosundan alındığı belirlendi.

■ "Filistinliler, İsrailli çocukları dövüyor" iddiası doğru değil. Görüntüler, olaylardan bir gün önce 6 Ekim'de paylaşılmış, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere yönelik saldırısını gösteriyor.

■ "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası doğru değil. Görüntüler, 2015'te Guatemala'da bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç kızın linç edildiği anlara ait.

■ "Hamas İsrailli çocukları böyle infaz etti" iddiasının görüntüleri, 7 yıl önce Suriye'de kaydedilmiş.

■ "Festivalde Canlarını Kurtarmak için Koşuşan İsrailliler" görüntüsü, 4 Ekim'de Tel Aviv'deki konsere koşanları gösteriyor.

■ "Gazze'de ölü taklidi yapılıyor" iddiası doğru değil. Görüntüler, Malezya'daki bir camide verilen eğitimden alınmış.