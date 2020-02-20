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Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Esed'in kirli 'Türkiye' planı deşifre oldu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi unsurlarının, Halep kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek Türkiye'yi 'sivilleri hedef almak'la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

AA20 Şubat 2020 Perşembe19:19 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 19:19

İdlib'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı.

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti.

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