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Dünya

Tema park USJ yakınlarında insana ait kemik parçaları bulundu

Japonya'daki tema park Universal Studios (USJ) yakınlarında insana ait kemik parçaları bulunduğu bildirildi.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 07:14 - Güncelleme:
Tema park USJ yakınlarında insana ait kemik parçaları bulundu
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Osaka'daki USJ tema parkında bir çalışan, park yerleşkesinin batısını çevreleyen yoldaki fundalıkta insan kemikleri buldu.

Emniyet yetkilileri, kafatası parçaları olduğu tahmin edilen ve cinsiyet tespiti yapılamayan kemiklerin kime ait olduğunu ve ölüm sebebini araştıracak.

Osaka kentinde Yodo Nehri'nin yer aldığı Konohana bölgesinde yer alan USJ, ülkenin popüler turizm noktaları arasında gösteriliyor.

2001'de 540 bin metrekare alanda hizmete giren eğlence parkı, ABD dışında açılan ilk Universal Studios olarak tanınıyor.

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