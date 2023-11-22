Temiz enerji dönüşümü süreci hızlandırdı! Küresel sera gazı emisyonları 2024 itibarıyla düşüşe geçebilir

Küresel iklim bilimi ve politika enstitüsü Climate Analytics tarafından yapılan analize göre, rüzgar ve güneş enerjisinde son dönemde yaşanan büyümenin enerji talebindeki artışın önüne geçerek fosil yakıtları sistem dışı bırakabileceği tahmin ediliyor.



Rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin devam etmesiyle, kömür ve gaz kaynaklı emisyonların sırasıyla bu yıl ve 2024'te, petrol kaynaklı emisyonların elektrikli araçlardaki büyümenin sürmesiyle 2025'te zirve yapması bekleniyor.

Böylece, küresel sera gazı emisyonlarının bu yıl zirve yapma ihtimali yüzde 70 olarak hesaplanırken, emisyonların zirveyi görmesinin ardından 2024 itibarıyla düşüşe geçebileceği öngörülüyor.



Çin'de temiz enerji dönüşümünün hızı, emisyonların bu yıl zirve yapmasını sağlayacak en büyük faktörlerden biri olarak görülürken, ülkede güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 2025 itibarıyla 1500 gigavata ulaşacağı hesaplanıyor. Gerçekleşmesi halinde, Çin 2030 için belirlediği 1200 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hedefine beş yıl erken ulaşacak ve ülkenin uzun dönemli emisyonlarında düşüş sağlayacak.

Birleşmiş Milletler'in iklim bilim organı olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının en geç 2025'ten önce zirve yapması gerekiyor.

Climate Analytics'in analizi, küresel sera gazı emisyonlarının IPCC'nin açıkladığı tarihten önce zirveye ulaşması halinde bile, sıcaklık artışının sınırlandırılması için emisyonlarda 2030'a kadar keskin düşüşler sağlanması gerektiğine işaret ediyor.



Sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için 2030'a kadar dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına ve enerji verimliliğindeki ilerlemenin iki katına çıkarılması ve fosil yakıt kullanımının yüzde 40 azaltılması gerekiyor.

Climate Analytics Politika Lideri Claire Fyson, analize ilişkin değerlendirmesinde, küresel emisyonların IPCC'nin açıkladığı tarihle uyumlu şekilde zirve yapabileceğini tespit ettiklerini belirterek, "Ancak bu hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve fosil yakıt finansmanı ve sübvansiyonlarından vazgeçerek yanlış yöne gitmeyi bırakmasıyla gerçekleşebilir. Gelecek hafta başlayacak "ifadesini kullandı.



Climate Analytics Uzmanı Neil Grant ise yıllardır enerji talebindeki büyümenin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışı geride bıraktığını dile getirerek, "Ancak şimdi, yenilenebilir enerjideki büyümenin küresel enerji talebini geride bırakacağı ve kömür, petrol ve gazı sistem dışına itebileceği bir zirve noktasına yaklaşıyoruz. Bu, fosil ekonomisinin sonunun başlangıcı olabilir." şeklinde konuştu.

