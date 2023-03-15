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Dünya

Temizlik işçileri greve gitti, Paris sokaklarında 6 bin 600 ton çöp birikti

Fransa'da tepki çeken emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te temizlik işçilerinin greve gitmesi sonucu sokaklarda 6 bin 600 ton çöp birikti.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Temizlik işçileri greve gitti, Paris sokaklarında 6 bin 600 ton çöp birikti
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Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren reforma karşı tepkiler sürüyor. Başkent Paris'te geçtiğimiz hafta iş bırakan temizlik işçileri, grevlerini 10. gününde sürdürüyor. Şehir yetkililerine göre temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent sokaklarının yarısında 6 bin 600 ton çöp birikti. Kaldırımlardaki çöp yığınlarından ağır bir koku yayılırken, fare istilası yaşanmasından endişe duyulduğu belirtildi. Temizlik işçileri, grevlerini 20 Mart Pazartesi gününe kadar sürdürecek.

HALKI SOKAĞA DÖKEN EMEKLİLİK REFORMU

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Söz konusu reform paketi 12 Mart'ta Senato'da yapılan oylamada kabul edilmişti. Paket bugün de Karma Komisyon'da görüşülecek. Hazırlanacak nihai taslak, son oylama için hem Senato'ya hem de Ulusal Meclis'e sunulacak.

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