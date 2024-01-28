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Dünya

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı'ndan Biden'a çağrı

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından Joe Biden yönetimine 'harekete geçme çağrısı'nda bulundu.

AA28 Ocak 2024 Pazar 23:30 - Güncelleme:
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı'ndan Biden'a çağrı
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Silahlı Hizmetler Komisyonunun internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Rogers, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rogers, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan saldırı üzerine harekete geçmesini isteyen Rogers, "Başkan Biden'ın, İran rejimini ve vekillerini, ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutmasının zamanı geldi de geçiyor." ifadesini kullandı.

- ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

  • ABD Savunma
  • Komisyonu Başkanı
  • Silahlı Hizmetler

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