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Terör bumerangı Avrupa’yı vurdu

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı ‘protesto etme’ kisvesi altında, yıllarca terörü destekleyen Avrupa devletlerinin başkentlerini savaş alanına çeviriyor.

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Avrupalı devletlerin terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği destek kendisine kaos olarak döndü. Barış Pınarı 8’inci gününü geride bırakırken, PKK sempatizanları harekatı durdurmaları için Avrupa ülkelerini birbirine kattı. 

Özellikle gurbetçileri hedef alan 20’ye yakın saldırı gerçekleştirilirken, Batılı hükümetler de Vandallıktan nasibini aldı. Terör örgütü YPG/PKK yanlıları dün, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü’nün haftalık basın toplantısını bastı. Federal Basın Merkezi’ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu. 

TÜRKLER BIÇAKLANDI 

Almanya’da DİTİB Mevlana Camisi’ni taşlayan ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklayan terör seviciler, Belçika’da da 2 gurbetçiyi bıçakladı. İsviçre’de Türk Büyükelçiliği önünde polisle çatışan YPG/PKK sempatizanları, Finlandiya’da ise Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’ni taşladı.

Türkiye Barış Pınarı Harekatı´nı neden başlattı?

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