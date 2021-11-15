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Dünya

Terör örgütü Boko Haram'da çözülme: 15 binden fazla terörist teslim oldu

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 binden fazla üyesinin teslim olduğu bildirildi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 20:08
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Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, yaptığı açıklamada, son aylarda Boko Haram teröristlerinin toplu şekilde teslim olduğunu söyledi.

Monguno, şimdiye kadar 15 binden fazla Boko Haram üyesi ve sempatizanlartının güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Teslim olan teröristleri rehabilite edileceğini belirten Monguno, "Bu sürecin ardından duruma göre ailelerine teslim edilecek." dedi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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