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Dünya

Terör örgütü DEAŞ Esed ve İran ile çatıştı

Terör örgütü DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı, 12 rejim unsuru öldü

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 20:08
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Suriye"nin doğusunda çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ"lı teröristlerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 12 rejim askeri öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus"un doğusundaki El Sakne bölgesinde rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarla çatıştı.

Örgüt unsurlarının, rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarının mevzilerine sızması sonucu 12 rejim askeri öldürüldü.

DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran milislerini hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus"un doğusu ve Deyrizor"un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

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