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Dünya

Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir köye düzenlediği saldırıda köy muhtarının evini bombaladığı ve köyden bir çocuğu kaçırdığı belirtildi.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 00:33 - Güncelleme:
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı El-Sumud köyüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Teröristlerin saldırıda köy muhtarı Hasan Abdullah'ın evini de bombaladığını aktaran Nuri, binanın büyük hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını ifade etti.

Nuri, teröristlerin daha sonra köyden 13 yaşındaki Abdullah Hasan'ı kaçırdıklarını ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinemediklerini belirtti.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini belirten Nuri, kaçırılan çocuğun kurtarılması için bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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