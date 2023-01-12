PKK yandaşları, başkent Stockholm'de belediye binasının karşısında bulunan alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini darağacına astı.
Skandalla ilgili 24 TV'ye değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Bu doğrudan İsveç hükümetinin bir mesajı. Artık NATO üyeliği hayali İsveç adına bugün son bulmuştur." dedi.Özer, "Bugün Fransa'daki PKK'lılar, Fransa devleti tarafından gözetilen, saraylarında ağırlanan bir noktadadır. İsveç hükümeti PKK'yı doğrudan Türk devletini yıkmak için kullanıyor." diye konuştu.
Stratejist Prof. Dr. Cemal Zehir ise, "Bu davranışları yapanlar çok şiddetli bir şekilde cezalandırılmadıkları sürece Türkiye bunlarla (İsveç) masaya oturmaz." ifadelerini kullandı.Hukukçu Cüneyd Altıparmak da, "Nobel Barış Ödülü'ne önerilen bir liderin bu şekilde gündeme gelmesi çok rahatsız edici." diye konuştu.Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.