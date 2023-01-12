NATO üyeliği Türkiye'ye bağlı olan, Ankara'ya terörle mücadele sözü veren İsveç'te bir rezalete imza atıldı.

PKK yandaşları, başkent Stockholm'de belediye binasının karşısında bulunan alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini darağacına astı.



Skandala tepki yağıyor.

"BU İĞRENÇLİĞE, BÜTÜN YUVARLAK MASA ORTAKTIR"

İsveç'te imza atılan rezalete Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bu iğrençliğe, PKK hizmetçisi HDP'ye destek veren CHP ve bu desteğin meşrulaşmasını sağlayan İYİ Parti başta olmak üzere bütün yuvarlak masa ortaktır." diye yazdı.

"ARTIK NATO ÜYELİĞİ HAYALİ İSVEÇ ADINA BUGÜN SON BULMUŞTUR"

Skandalla ilgili 24 TV'ye değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Bu doğrudan İsveç hükümetinin bir mesajı. Artık NATO üyeliği hayali İsveç adına bugün son bulmuştur." dedi.

Özer, "Bugün Fransa'daki PKK'lılar, Fransa devleti tarafından gözetilen, saraylarında ağırlanan bir noktadadır. İsveç hükümeti PKK'yı doğrudan Türk devletini yıkmak için kullanıyor." diye konuştu.

Stratejist Prof. Dr. Cemal Zehir ise, "Bu davranışları yapanlar çok şiddetli bir şekilde cezalandırılmadıkları sürece Türkiye bunlarla (İsveç) masaya oturmaz." ifadelerini kullandı.

Hukukçu Cüneyd Altıparmak da, "Nobel Barış Ödülü'ne önerilen bir liderin bu şekilde gündeme gelmesi çok rahatsız edici." diye konuştu.

Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.