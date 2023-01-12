İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7955
  • EURO
    20,2306
  • ALTIN
    1138.62
  • BIST100
    4725.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü PKK yandaşlarından İsveç'te çirkin saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini darağacına astılar
Dünya

Terör örgütü PKK yandaşlarından İsveç'te çirkin saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini darağacına astılar

Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te alçak bir saldırıya imza attı. PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini darağacına astı. Skandala tepki yağıyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
ABONE OL
NATO üyeliği Türkiye'ye bağlı olan, Ankara'ya terörle mücadele sözü veren İsveç'te bir rezalete imza atıldı.

PKK yandaşları, başkent Stockholm'de belediye binasının karşısında bulunan alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini darağacına astı.

Skandala tepki yağıyor.

"BU İĞRENÇLİĞE, BÜTÜN YUVARLAK MASA ORTAKTIR"

İsveç'te imza atılan rezalete Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bu iğrençliğe, PKK hizmetçisi HDP'ye destek veren CHP ve bu desteğin meşrulaşmasını sağlayan İYİ Parti başta olmak üzere bütün yuvarlak masa ortaktır." diye yazdı.

"ARTIK NATO ÜYELİĞİ HAYALİ İSVEÇ ADINA BUGÜN SON BULMUŞTUR"

Skandalla ilgili 24 TV'ye değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Bu doğrudan İsveç hükümetinin bir mesajı. Artık NATO üyeliği hayali İsveç adına bugün son bulmuştur." dedi.

Özer, "Bugün Fransa'daki PKK'lılar, Fransa devleti tarafından gözetilen, saraylarında ağırlanan bir noktadadır. İsveç hükümeti PKK'yı doğrudan Türk devletini yıkmak için kullanıyor." diye konuştu.

Stratejist Prof. Dr. Cemal Zehir ise, "Bu davranışları yapanlar çok şiddetli bir şekilde cezalandırılmadıkları sürece Türkiye bunlarla (İsveç) masaya oturmaz." ifadelerini kullandı.

Hukukçu Cüneyd Altıparmak da, "Nobel Barış Ödülü'ne önerilen bir liderin bu şekilde gündeme gelmesi çok rahatsız edici." diye konuştu.

Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.