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Dünya

Terör örgütü PKK'dan Peşmerge'ye saldırı

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'dan Peşmerge'ye saldırı
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IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin resmi Facebook hesabından IKBY İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, PKK'lı teröristlerin Duhok'un Amedi ilçesinde öğlen saatlerinde IKBY'nin resmi güçlerini ve kurumlarını yok sayarak Peşmerge güçleri Zerevani Birliklerinin kontrol noktasına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Zerevani güçlerinin de bulundukları yerde kendilerini savunduğu belirtilen açıklamada, "PKK'lıların bu girişimi Kürdistan Bölgesinin asayiş ve istikrarını bozmak için yapılan saldırılar çerçevesinde olmuştur. PKK Kürdistan Bölgesinin varlığına karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, IKBY'nin bölgesel rekabetin hesaplaşma alanı olmayacağı ancak savunma hakkının bulunduğu kaydedildi.

  • PKK saldırısı
  • Peşmerge güçleri
  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

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