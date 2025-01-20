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Dünya

Terör örgütü PKK'yı panik sardı! ABD bölgeden çekiliyor

ABD güçleri, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunan Haseke ve Deyrizor'daki bazı üslerden TIR'lara yükledikleri zırhlı araçlarla silahları Irak'taki üslere taşırken görüntülendi. PKK'lı teröristlerin ABD koruması olmadan bölgede kalabilmesi mümkün görünmüyor.

Akşam Gazetesi20 Ocak 2025 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'yı panik sardı! ABD bölgeden çekiliyor
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Suriye'de PKK/YPG'nin 9 yıldır işgali altında tuttuğu Haseke'yi ABD güçleri terk ediyor. Amerikan ordusu, kentteki zırhlı araç ve ağır silahlarını TIR'larla Irak'taki üslere taşıyor.

Türkiye'nin ve Suriye'deki yeni yönetimin terör örgütü PKK/YPG'ye taviz vermeyeceği yönündeki açıklamaların ardından Haseke'de hareketlilik yaşandı. Terör örgütünün 2016'dan beri işgal altında tuttuğu kentteki ABD üssünün boşaltıldığı ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde Irak'tan gelen boş TIR'ların ABD üssünden aldığı zırhlı araçlar, silah ve mühimmatlarla yeniden Irak'a döndüğü öğrenildi.

YPG'NİN YALNIZLIK KORKUSU

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Haseke'de işgalci durumda bulunan PKK/YPG'li teröristlerin ABD koruması olmadan bölgede kalabilmesi mümkün görünmüyor.

GAZ SAHASINDA DA HAREKETLİLİK

Amerikan güçlerinin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası üssünden de askeri araçları ve silahları taşıdığı öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki gaz sahasından kamyonlara yüklenen ABD askeri teçhizatlarının taşındığı görüldü.

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