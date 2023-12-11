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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Suriye'de Halep ilinin Münbiç içesinde terör örgütü PKK/YPG'nin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 tarım işçisi öldü, 19 sivil yaralandı.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin kuzeyinde yer alan Yalınlı köyüne zeytin hasadına giden işçileri taşıyan traktörün geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği mayın infilak etti.

Patlamada, 2 sivil öldü, 19 sivil yaralandı.

- MUTABAKATLARA RAĞMEN MÜNBİÇ, ÖRGÜTÜN İŞGALİNDE

Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

ABD, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK/YPG, buradan Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimlerinin yanı sıra sivil yerleşimlere top ve roket saldırıları düzenliyor.

  • terör saldırısı
  • Münbiç patlama
  • sivil kayıp ve yaralanma

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