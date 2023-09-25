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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin, Arap aşiretlere kaptırdığı köye düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 10 sivil yaralandı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, Deyrizor'daki Arap aşiretlerinin teröristlerden kurtardığı Ziyban köyüne hedef gözetmeksizin dronlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda 4'ü çocuk 10 sivil yaralandı.

Halihazırda Deyrizor'daki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalar, Muhammediye, Tayyane, Elragib, Hardup, Busayra, Garanic ve Şehil köylerinde sürüyor.

Ayrıca ABD ordusuna ait helikopterlerin de çatışmaların yaşandığı hatta alçak uçuş yapması dikkati çekti.

PKK/YPG, çatışmaları durdurmak amacıyla Haseke ilinden çatışmaların yaşandığı yerlere askeri sevkiyat yaptı.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'da terör örgütüne karşı sabah saatlerinde operasyon başlatarak yeniden harekete geçmiş, teröristlerden 3 köyü kurtarmıştı. PKK/YPG, çatışmaları önlemek için bölgeye askeri sevkiyat yapmış, aynı zamanda da çatışmalara sahne olan köylerde sözde sokağa "çıkma yasağı" getirmişti.

- Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

  • Deyrizor saldırısı
  • Terör saldırısı
  • Arap aşiretleri

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