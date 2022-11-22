İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,622
  • EURO
    19,1763
  • ALTIN
    1041.43
  • BIST100
    4780.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de, Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA22 Kasım 2022 Salı 20:46 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

PKK/YPG'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 8 sivil yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, Buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

  • Tel Rıfat
  • azez

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.