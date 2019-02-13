Japonya’da siber saldırı gibi kötü niyetli internet trafiğinde 2018 yılında artış yaşandı

Japonya Ulusal Polis Ajansı’nın paylaştığı veriler, ülkedeki kötü niyetli internet trafiğinin arttığını ortaya koydu. Siber saldırıları saptamak ve siber suçlarla mücadele etmek adına internet trafiğini analiz eden araştırmacılar, 2018’de, günlük ortalama 2 bin 752 şüpheli etkinlik tespit edildiğini bildirdi.

Aynı kategoride önceki yıla ait sayının bin 893 olduğu açıklanırken, 2018 yılında çevrimiçi sahtekarlık ve izinsiz giriş işlemleri gibi 9 bin 46 siber suç vakası kaydedildi. Uzmanlar, şüpheli işlemlerde kullanılan ve internet bağlantısı bulunan cihazlara bulaşan “Mirai” adlı virüs konusunda kullanıcıları uyardı.