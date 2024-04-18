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Dünya

Terör örgütünün 10 yıl önce rehin aldığı kız öğrencilerden biri 3 çocuğuyla kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Terör örgütünün 10 yıl önce rehin aldığı kız öğrencilerden biri 3 çocuğuyla kurtarıldı
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Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda konuşlandırılan ordunun, terörizm ve isyanla mücadelede önemli adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Boko Haram'ın kaçırdığı öğrencilerden Lydia Simon'un 3 çocuğuyla kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, 5 aylık hamile olan Simon'un, Borno eyalet hükümetine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, ordunun operasyonunda 3 Boko Haram üyesinin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

- BOKO HARAM 2014'TE 276 KIZ ÖĞRENCİYİ KAÇIRMIŞTI

Terör örgütü Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin 10 yıldır esaret altında olduğunu açıklamıştı.

Örgütten kaçmayı başaran kızların birçoğunun ise Boko Haram üyeleriyle zorla evlendirildiği ortaya çıkmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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