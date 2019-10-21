''Terör örgütüyle ittifak kurarak Türkiye ile çatıştık''

Videoda Doran, ABD’nin PKK ile ilişkilerini eleştirerek “PKK bir terör örgütüdür. Biz PKK ile müttefiklik ilişkisi kurarak Türkiye’yle çatışma sürecine girmiş olduk” dedi. Doran’nın konuşması şöyle: “Şunu kabul etmek gerekir ki biz kuzeydoğu Suriye’de bu felaket durumun oluşmasına neden olduk çünkü PKK’yla ittifak ilişkisine girdik. YPG yani sahadaki Kürt güçleri aslında PKK. PKK bir terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terör örgütleri listesindedir. Türkiye’yi Kürtler ve Türkler arasında bölmek istiyor. Biz PKK ile müttefiklik ilişkisi kurarak Türkiye’yle çatışma sürecine girmiş olduk.

TÜRKLERİ KANDIRAMADI

Bu insani açıdan akıllıca değildi, stratejik açıdan ise hiç akıllıca değildi. Bu durumda stratejik açıdan önemli olan Türkiye’nin uluslararası yönelimidir. Türkler bize yıllarca PKK’nın kuzeydoğu Suriye’de özerk bir Kürt devletinin kurmasına imkan tanıyacak bir güç şemsiyesi sağlamamızdan rahatsızlık duyduklarını söylediler. Biz ise onlara sürekli olarak susun ve oturun dedik. O örgütün güç merkezi her zaman PKK oldu. Biz kendimize yalan söyledik. Obama yönetimi bunun PKK’dan başkası olduğu şeklinde takdim etti ve böylelikle Amerika halkının kandırmada başarılı oldu ancak Türkleri kandıramadı. Onlar bize sürekli bunun ilişkilerimize zarar verdiğini söylediler ve biz onları görmezden gelmeyi tercih ettik.”