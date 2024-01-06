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Dünya

Terörizmin hamisi ABD'den katliamcı İsrail'e imzalı destek!

Eski ABD Başkanı Mike Pence, kuzeydeki İsrail askerlerini ziyaret ederek, sınırdaki 'top mermilerine' imza attı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Terörizmin hamisi ABD'den katliamcı İsrail'e imzalı destek!
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İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'e gelen eden Pence, ülkenin kuzey sınırında bulunan bir grup İsrail askerini ziyaret etti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in Lübnan sınırındaki askerleri ziyaret eden Pence'in, burada top mermilerine de imza attığı aktarıldı.

İsrail askerleriyle sohbet eden Pence, "Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. ABD hükümeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına, 'biz sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğimizi' söylüyorum" ifadelerini kullandı.

X sosyal medya platformundaki hesabında da ziyarete ilişkin kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda ABD vatandaşı olduklarına da dikkati çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları devam ederken, Lübnan ile İsrail sınırı da karşılıklı füze atışları ve çatışmalara sahne oluyor.

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