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Terörle Mücadele Polis Gücü'nün, IKBY bayraklarının indirilmesi için tanıdığı mühlet sona erdi

Terörle Mücadele Polis Gücü'nün, IKBY bayraklarının indirilmesi için tanıdığı mühlet sona erdi. KYB Kerkük'teki parti binalarına asılan IKBY bayraklarını indirmeyi reddediyor.

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Irak merkezi hükümetine bağlı Terör Mücadele Polis  Gücü'nün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için dün  verdiği 24 saatlik süre dolarken Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise bayrakları indirmeyi reddediyor.

KYB kendilerine tanınan mühletin sona ermesinin ardından yazılı  açıklama yayımladı.

Açıklamada, IKBY bayrağının Kerkük'te asılması krizinin, Irak Federal  Mahkemesine taşındığı belirtilerek, "Mahkeme kararı olmadan hiçbir çözümü kabul  etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerkük'te KYB'nin parti ve teşkilat binası olmak üzere iki binada IKBY  bayraklarının asılı kalacağı ifade edilen açıklamada, kentteki herhangi bir yere  bayrak asılmasının sorumluluğunun da KYB'de olmayacağı kaydedildi.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve  bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan  KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının  olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan  IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılı  açıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşı  olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını  söylemişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, KYB'ye,  IKBY bayraklarının indirilmesi için dün 24 saat mühlet vermişti.

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