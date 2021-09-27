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Dünya

Teyakkuzdalar! Başbakan 'Mocro-mafya'nın hedefinde

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü. Haberde, Rutte'nin, 'Mocro-mafya' adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 11:01 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:04
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Yerel medyada çıkan haberlerde, Rutte'nin, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunduğu belirtildi.

Haberde, önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi.

Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililerin konuyla ilgili henüz açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

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