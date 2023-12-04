TGİS'den İsrail'e destek veren ABD'ye tepki: Gerçek yüzü ortaya çıktı

Tabubi, Tunus'un en büyük sivil toplum kuruluşu TGİS'in kurucu lideri Ferhat Haşad'ın ölümünün 71'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma toplantısında konuştu.



Gazze'ye yönelik saldırılara değinen Tabubi, İsrail'e desteğinden ötürü ABD'ye tepki gösterdi.



Tabubi, "ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına destek vermesi demokrasi ve insan haklarını savunma iddiasındaki gerçek yüzünü ortaya çıkardı. ABD, siyonist savaş konseyinin ortağı olmaktan gurur duyuyor ve onlara akıllı bombalar sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Gazze'deki çocuklardan akan her damla kan ve gözyaşının, insan hakları ve demokrasiyi savunduğunu iddia edenler için büyük bir utanç olduğunu söyleyen Tabubi, "Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların Gazze'de yaşananlara ilişkin tutumları içler acısı." dedi.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 15 bin 899 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

