İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6017
  • EURO
    32,975
  • ALTIN
    2000.85
  • BIST100
    8883.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''The Mandalorian'' dizisinden çıkarılan Carano, Disney'e dava açtı
Dünya

''The Mandalorian'' dizisinden çıkarılan Carano, Disney'e dava açtı

Sosyal medya paylaşımları 'antisemitik' olarak yorumlanan ve 'The Mandalorian' dizisinden çıkarılan Amerikalı oyuncu Gina Carano, Disney'e dava açtı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
''The Mandalorian'' dizisinden çıkarılan Carano, Disney'e dava açtı
ABONE OL

The New York Times'ın haberine göre, Carano, Disney ve Lucasfilm yapım şirketine dava açtı.

Sosyal medya paylaşımının "antisemitik" görüşler içerdiği öne sürülmesinin ardından 2021'de yer aldığı "The Mandalorian" dizisinin kadrosundan çıkarılan Carano, X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Carano, "Bugün benim için önemli bir gün." paylaşımında bulunarak, Disney ve Lucasfilm'e dava açtığını duyurdu.

Kullandığı ifadelerin kendisini "şeytanlaştırmak" için çarpıtıldığını savunan oyuncu, işine kaldığı yerden devam etmek istediğini kaydetti.

X'in sahibi Elon Musk'ın kendisine hukuki yardım sağladığını da aktaran Carano, "Elon Musk'a ve X'e, davamı görünür kılma fırsatı verdikleri için minnettarım ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.