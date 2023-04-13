THY Cenevre'de iftar düzenledi

Cenevre'de düzenlenen programa, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alpaslan Acarsoy, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, İsviçre ve Fransa'daki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile diğer davetliler katıldı.

Başkonsolos Özkan, burada yaptığı konuşmada, THY Cenevre Müdürlüğüne böyle bir organizasyon için teşekkür ederken Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremler dolayısıyla ramazanın bu yıl buruk geçtiğini belirten Özkan, "Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Özkan, yaşanan bu büyük felaketin ardından Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanışma konusunda ne kadar güçlü olduğunun görüldüğünü söyledi.

İsviçre'nin batısında bulunan Türk vatandaşlarının, depremin ilk anından itibaren Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber olduğunu vurgulayan Özkan, kısa sürede toplanan insani yardımların THY aracılığıyla afet bölgesine yönlendirildiğini hatırlattı.

Özkan, "THY olmasaydı, sizlerin topladığı bu yardımların hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması mümkün olmazdı. İsviçre'de yapılan hızlı bir koordinasyon neticesinde 100 tonu aşkın yardım malzemesi THY aracılığıyla afet bölgelerine ulaştırıldı. THY'na çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.