TİKA Afganistan'daki üniversitenin su ihtiyacını karşılayacak altyapı oluşturdu

Açılış töreninde konuşan Rektör Hidayet, Türkiye devleti ve halkının Afganistan'ın gerçek dostu olduğunu söyledi.

"Su hayattır" anlayışıyla TİKA'nın hayatı geçirdiği bu prestijli projenin üniversitenin temizliğinde ve daha yeşil bir üniversite kampüsüne kavuşma konusunda hayati rol oynadığını ifade eden Hidayet, "Böylece idari binalarımız, camimiz, yemekhane ve kampüsümüzün tüm diğer bölümlerinde temiz suya ulaşmanın sevincini yaşamaktayız." dedi.

Hidayet, bu anlamlı ve hayati projede emeği geçen Türkiye halkı ve TİKA'ya teşekkür etti.

Yüksek Öğretim Bakanlığı Dış ilişkiler Genel Müdürü İrfan da Afganistan'ın son 40 yıldır iç ve dış savaşlardan zarar gören bir ülke olduğunu belirtti.

TİKA gibi kardeş ülkelerin kurumlarının kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren İrfan, kalkınmanın başında suyun geldiğini, bu nedenle bu proje sayesinde üniversitenin de kalkınacağını kaydetti.

İrfan, başkent Kabil ve diğer çoğu ilde Türkiye'nin TİKA aracılığıyla kayda değer projeleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, bu anlamlı projelerden dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, TİKA olarak prestijli projelerden biri olan Lağman Üniversitesi su projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye olarak eğitime çok önem verdiklerini anlatan Erdoğan, toplumların gelişmesinin ancak eğitimle mümkün olduğunun altını çizdi.

Lağman Üniversitesindeki su sorununun temelden çözüme kavuşturulması için TİKA olarak proje geliştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Böylece üniversite içerisinde 150 metre derinliğinde bir su kuyusu kazıldı. 60 bin litrelik su deposu inşa edilerek idari birimlere ve çevre düzenlenmesine ulaştırılmak üzere 3,2 kilometre su şebekesi sistemi kuruldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirilerek projenin açılışı yapıldı.