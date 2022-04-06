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Dünya

TİKA, Meksika'daki Müslümanları unutmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Meksiko kentinde yaşayan Müslümanlara ve yoksul hanelere ramazan ayı vesilesiyle gıda desteğine bulundu.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 06:19 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 06:19
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TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan programları kapsamında Meksiko kentine bağlı Iztapalapa, Gustavo, Madero ve Azcapotzalco kasabalarında yaşayan 20 Müslüman aileye gıda paketi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca toplamda 200 aileye gıda ve 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan "Çocuklar için Ramazan Paketi" desteği sağlanacak

Ulusal Yerli Halklar Enstitüsü (INPI) iş birliğinde, Meksika'nın güneyindeki en yoksul eyaletlerden Chiapas'ta ikamet eden Müslüman nüfusa ise ramazan süresince gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

TİKA Meksika Ofisince ayrıca Guatemala, Kosta Rika ve Küba'nın başkenti Havana'da yaşayan Müslüman nüfusa yönelik iftar programları organize edilecek.

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