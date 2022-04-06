TİKA, Meksika'daki Müslümanları unutmadı

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan programları kapsamında Meksiko kentine bağlı Iztapalapa, Gustavo, Madero ve Azcapotzalco kasabalarında yaşayan 20 Müslüman aileye gıda paketi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca toplamda 200 aileye gıda ve 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan "Çocuklar için Ramazan Paketi" desteği sağlanacak

Ulusal Yerli Halklar Enstitüsü (INPI) iş birliğinde, Meksika'nın güneyindeki en yoksul eyaletlerden Chiapas'ta ikamet eden Müslüman nüfusa ise ramazan süresince gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

TİKA Meksika Ofisince ayrıca Guatemala, Kosta Rika ve Küba'nın başkenti Havana'da yaşayan Müslüman nüfusa yönelik iftar programları organize edilecek.