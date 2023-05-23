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Dünya

TİKA'dan Afganistan'daki mahkumlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi tarafından, Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan Herat Cezaevi'ndeki mahkumlara kitap ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

AA23 Mayıs 2023 Salı 16:21 - Güncelleme:
TİKA'dan Afganistan'daki mahkumlara destek
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TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Herat Cezaevinde kalan erkek ve kadın mahkumların okur yazarlık eğitimi alması ve cezalarının bitiminde topluma eğitimli bir birey olarak katılabilmelerini desteklemek amacıyla yaklaşık 10 bin malzemelik kitap ve kırtasiye yardımının cezaevi müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Kitap, kalem, yazı tahtası, defter, öğrenci çantası, sandalye gibi pek çok kalemde birçok malzemeyi içeren yardımla 500'den fazla mahkumun eğitim süreçlerinin desteklendiği ifade edildi.

Teslim töreninde konuşan TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkumlara yönelik söz konusu yardım, mahkumların temel eğitimlerini almalarına ve cezaevi sonrasında topluma daha faydalı bireyler olmalarına zemin hazırlayacaktır. Okuma yazma eğitimi, dezavantajlı gruplar arasında yer alan mahkumlar için kendilerini geliştirmeleri ve geleceklerini inşa etmeleri için ciddi bir destek sağlayacaktır. Diğer projelerimizde de olduğu gibi ihtiyaç odaklı ve sosyal sorumluluk merkezli proje ile faaliyetlerimize devam etmeyi planlamaktayız."

Herat Hapishanesi Müdürü Molla Muhammed Nebi Halil de konuşmasında, söz konusu yardımlar nedeniyle Herat'ta uzun yıllardır yardım projelerini hayata geçiren TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Halil, mahkumların topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

  • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
  • TİKA
  • Afganistan
  • Herat Cezaevi

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