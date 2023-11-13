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Dünya

TİKA'dan Kenya'ya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kenya'da kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yardımlaşma gruplarına elektrik ve mazotla çalışan değirmen dağıttı.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
TİKA'dan Kenya'ya destek
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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kiambu eyaletindeki kadın ve genç yardımlaşma gruplarına saatte 270 kilogram un üretme kapasitesine sahip değirmen tedarik edildi.

Kırsal alanlarda imece usulü benzeri yardımlaşma kültürünü yaşatan 7 yardımlaşma grubuna verilen destekle çoğunlukla mısır üreticisi olan yerel halkın temel gıda maddesi mısır ununa daha ucuz ulaşabilmesi ve bu grupların da gelirinin artırılması hedefleniyor.

Un öğütme makineleriyle halka sıvı ve katı gıdaları taşımak için musluklu ve kapaklı kovalar da dağıtıldı.

Thika şehrindeki teslim törenine Kenya Başbakanı Musalia Mudavadi'nin eşi Tessie Musalia Mudavadi de katıldı.

Mudavadi, değirmenlerle aşağıdan yukarıya dönüşümün sağlanabileceğini ifade ederek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Kikuyu kabilesi mensuplarının yaşadığı şehirde TİKA Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt için kabileye sembolik kabul töreni yapıldı.

  • kırsal kalkınma
  • yardımlaşma grupları
  • elektrikli değirmen

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