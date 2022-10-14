TİKA'dan Kosova polisine eğitim desteği

Kosova Polisi Genel Müdürlüğünde düzenlenen sertifika törenine, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer, Kosova Polisi Eğitim Departmanından Binbaşı Tahire Agjolli, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bomba uzman ekibi ve kursiyerler katıldı.

Koordinatör Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova polisine yönelik eğitimlerin, tecrübelerin karşılıklı paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirilmesi ve terminolojilerde birlik sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İntihar saldırıları eğitimi dışında Kosova polisine siber güvenlik ve kayıp çocukların araştırılması konularında da eğitim verildiğini belirten Dinçer, "2023 yılı içinde de gene Emniyet Genel Müdürlüğümüzle iş birliği ve koordinasyon içerisinde Kosova'nın huzuru, güvenliği, esenliği, barışı için polis eğitimlerimizin sürdürülmesine devam edeceğiz." dedi.

Bomba uzmanı eğitmen Feridun Yurt da katılımcılardan eğitim konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Katılımcılara meslek hayatlarında uygulayabilecekleri bilgileri vermeye çalıştıklarını aktaran Yurt, "Öncelikle 23 katılımcıya bombanın ne olduğunu, nelerin ne şekilde hazırlandığı konusunda temel bir eğitim verdik. Sonrasında ise yaya ve araçla yapılan intihar saldırıları üzerine eğitimimiz oldu. Ne şekilde saldırılar yapılabileceğini ve bunlara karşı ne gibi önlemler alabileceklerini, tespit yöntemleriyle ilgili katılımcılarımıza detaylı bilgi verdik." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Agjolli de Türk uzmanlardan alınan eğitimleri meslektaşlarına da aktaracaklarına inandığını dile getirerek, "Umarız Türk devleti tarafından polisin kapasitesini artıracak eğitimler sürer. Hem kardeş hem de dost olarak Türk devletine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

5 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan 23 Kosova Polisi personeline davetliler tarafından sertifikaları takdim edildi.