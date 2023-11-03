TİKA'dan Pakistan'a laboratuvar

Başkentteki İnşaat Teknoloji ve Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, İnşaat Teknoloji ve Eğitim Enstitüsünden yetkililer, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital tasarım ve üretim laboratuvarı için gerekli 3D yazıcı, tarayıcı ve diğer tüm mekanik ve elektronik araç ve gereçlerin Türkiye'den getirildiğini ve İnşaat Teknoloji ve Eğitim Enstitüsü bünyesinde hizmete alındığını ifade etti.

Balcı, TİKA tarafından enstitüdeki öğrencilere ve eğitmenlere uzmanlar tarafından eğitim verildiğini vurguladı.

TİKA tarafından yürütülen 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimlerinin devamı niteliğinde olan ve daha önce Bosna-Hersek, Sudan, Cezayir, Lübnan, Azerbaycan ve Gana'da kurulan laboratuvarlara, dünya otoritelerince "Robotların Babası" olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri'den ilham alınarak "Cezeri-Lab" ismi verildi.

Artuklular döneminde yaşamış olan mucit ve mühendis İsmail el-Cezeri'nin, sibernetik alanının kurucusu ve ilk robotu yapıp çalıştıran isim olduğu kabul ediliyor.