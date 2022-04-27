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Dünya

TİKA'dan Paraguay'da Müslümanlara gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Paraguay'da 300 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 03:13 - Güncelleme:
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, temin edilen 300 gıda kolisi, başkent Asuncion ve diğer şehirlerdeki ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere ulaştırıldı.

Asuncion İslam Kültürü ve Hayır Merkezi'ndeki dağıtıma katılan Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, gıda kolisi alan aileler ve merkezin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ramazanın birleştirici ruhuna değinen Aksen, bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin ramazanın ruhuna uygun şekilde ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurguladı.

İslam Kültürü ve Hayır Merkezi temsilcileri de yardım dolayısıyla Türkiye, TİKA ve Asuncion Büyükelçiliğine teşekkürlerini iletti.

Başkentte yaklaşık 500 kişilik cemaate sahip Asuncion İslam Kültürü ve Hayır Merkezinde özellikle ramazanda düzenlenen etkinlikler, ülkelerinden uzakta bulunan Müslümanların birlik ve beraberlik hissini yaşamasına yardımcı oluyor.

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