TİKA'dan Tuareg kadınlarına destek

Cezayir'in güneyindeki Büyük Sahra Çölü'nde bulunan Canet (Djanet) kentinde, ülke genelinde faaliyet yürüten İhtiyaç Sahibi Kadınlar Derneği aracılığıyla geleneksel el sanatlarıyla uğraşan Tuareg kadınların tüm malzeme ihtiyaçları TİKA tarafından karşılandı.



Canet'teki Tuareg kadınların çalışma alanında gerçekleştirilen teslim törenine, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Canet İl Turizm Müdürü Emin Hamadi ve İhtiyaç Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Meryem Belaala katıldı.



Burada bir konuşma yapan TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Kalkan, bu destek programının TİKA'nın projelerini Cezayir geneline yayma planı kapsamında olduğuna dikkati çekerek, bu projeyle hem ihtiyaç sahibi kadınların desteklenerek istihdama katılımının hem de bölgede turizmin gelişmesine katkı sağlandığını vurguladı.



Canet İl Turizm Müdürü Hamadi ise Canet'in UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen ve Cezayir hükumeti tarafından sahra turizminde öncelikli merkez kabul edildiğini aktararak, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi dolayısıyla TİKA ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.



TUAREGLER KİMDİR

Cezayir'de "Tavarık" olarak tanınan ve bu ülkenin yanı sıra Libya, Fas, Nijer, Çad, Mali ve Burkina Faso'ya yayılan Tuaregler, Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.



Bir Amaziğ-Berberi halkı olan Tuaregler, Müslüman olup Berbericenin üç farklı lehçesini konuşuyor. Esmere yakın beyaz ırk olan ve tarih boyunca Sahra Çölü'nde göçebe hayat süren Tuareglerin büyük kısmı hala bulundukları ülkelerde geleneksel yaşam tarzlarını koruyor.



"Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" olarak da isimlendirilen Tuareg kültüründe, kadınlar da baskın bir unsur olarak önemli bir rol oynuyor.