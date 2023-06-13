TİKA'dan Ukrayna'ya tıbbi cihaz desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipmanların teslim törenine Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, Rivne Bölge Valisi Vitaliy Koval ve hastane yöneticileri katıldı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden aralarında yetimlerin, düşük gelirli aile çocuklarının ve savaş mağduru çocukların bulunduğu birçok kişi Rivne Bölge Çocuk Hastanesinde sağlık hizmeti alıyor.

Hasta sayında artış görülen 291 yatak kapasiteli hastaneye TİKA, medikal ekipman desteğinde bulundu.

Proje kapsamında hastanenin Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü için 5 adet kızılötesi ısıtıcı ve ana ameliyathanede kullanılmak üzere 4 adet çok parametreli hasta monitörü temin edildi.

Verilen desteklerle hastanenin hizmet kalitesi iyileştirilerek işlevselliğinin artırılması amaçlanıyor.