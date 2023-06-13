İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6709
  • EURO
    25,5745
  • ALTIN
    1494.39
  • BIST100
    5484.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

TİKA'dan Ukrayna'ya tıbbi cihaz desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'nın Rivne şehrinde bulunan Rivne Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi cihaz desteğinde bulundu.

AA13 Haziran 2023 Salı 14:58 - Güncelleme:
TİKA'dan Ukrayna'ya tıbbi cihaz desteği
ABONE OL

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipmanların teslim törenine Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, Rivne Bölge Valisi Vitaliy Koval ve hastane yöneticileri katıldı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden aralarında yetimlerin, düşük gelirli aile çocuklarının ve savaş mağduru çocukların bulunduğu birçok kişi Rivne Bölge Çocuk Hastanesinde sağlık hizmeti alıyor.

Hasta sayında artış görülen 291 yatak kapasiteli hastaneye TİKA, medikal ekipman desteğinde bulundu.

Proje kapsamında hastanenin Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü için 5 adet kızılötesi ısıtıcı ve ana ameliyathanede kullanılmak üzere 4 adet çok parametreli hasta monitörü temin edildi.

Verilen desteklerle hastanenin hizmet kalitesi iyileştirilerek işlevselliğinin artırılması amaçlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.