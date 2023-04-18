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Dünya

TİKA'nın desteğiyle yapılan Bosna Hersek'teki Capljina İslam Kültür Merkezi açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yapılan Capljina İslam Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

AA18 Nisan 2023 Salı 23:57 - Güncelleme:
TİKA'nın desteğiyle yapılan Bosna Hersek'teki Capljina İslam Kültür Merkezi açıldı
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Capljina'daki kültür merkezinin açılışı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin eski üyesi Sefik Dzaferovic, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, Mostar Müftüsü Salem Dedovic tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Mahmut Çevik, burada yaptığı konuşmada, 20 yıldır bölgeyi ziyaret ettiğini ve ilk kez Capljina'da bulunduğunu söyledi.

Kültürel çeşitlilik bakımından bölgenin zengin bir yer olduğunu aktaran Çevik, "Boşnak dostlarımızın kimliklerini koruyabilecekleri ve inşa edebilecekleri bir yere sahip oldukları için gerçekten mutluyum. Açılışını yaptığımız bu kültür merkezi, Boşnak kimliğinin korunması, inşası ve genç nesillere aktarılmasında güçlü bir yere sahip olacak." dedi.

İnsanların kültürleriyle birlikte var olduklarını ve kültürsüz bir milletin ayakta kalamayacağını dile getiren TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından iftar programı düzenlendi.

  • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının
  • TİKA
  • Capljina İslam Kültür Merkezi

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