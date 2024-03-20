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Dünya

TikTok, Alman siyasetçinin hesabına erişim kısıtlaması getirdi

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) siyasetçi Maximilian Krah'ın hesabına erişim kısıtlaması getirdiği bildirildi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
TikTok, Alman siyasetçinin hesabına erişim kısıtlaması getirdi
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TikTok'tan Alman medyasına yapılan açıklamada, AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci sıra adayı olan Krah'ın göçmenlere karşı kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kısıtlama getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Krah'ın kuralları defalarca ihlal ettiği belirtilerek, erişim kısıtlamasının şu anda yürürlükte olduğu ve toplam 90 gün boyunca yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Krah'ın platformdaki birkaç videosunun tamamen engellendiği, diğer paylaşımlarının ise artık "For You Feed" olarak adlandırılan bölümde yayınlanmadığı kaydedildi.

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