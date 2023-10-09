İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6632
  • EURO
    29,2627
  • ALTIN
    1644.48
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Dünya

Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 00:43 - Güncelleme:
Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
ABONE OL

New York bölgesinde faaliyet gösteren Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından "Filistin için herkes dışarı" çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.

Times Meydanı'nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

"Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son", "Direniş haklıdır", "Apartheid İsrail'e ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartlar taşıdı.

Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı.

İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Filistin yanlısı göstericiler, daha sonra sloganlar atarak İsrail'in New York Başkonsolosluğu önüne doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, burada da bir süre devam ettikten sonra sona erdi.

New York Valisi Kathy Hochul, X sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Times Meydanı'nda yapılacak Filistin'e destek gösterisini kınayarak, "Planlanan miting iğrenç ve ahlaki açıdan tiksindirici" ifadelerini kullanmıştı.

Gösteriyi organize eden STK'lerden biri de X sosyal medya hesabından, "Vali Hochul'un anayasal protesto hakkımıza karşı nefreti körükleyen pervasız yorumlarını kınıyoruz. Baskıya ve apartheid'e karşı direniş Filistinlilerin temel hakkıdır. Haklı mücadelelerinde onların yanındayız." ifadeleriyle karşılık vermişti.

  • Times Meydanı
  • Filistin Gösterisi
  • New York Destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.