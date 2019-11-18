Timsahın gözünü oyarak kurtuldu 

Timsahla boğuşmasının ardından elinden ve kalçasından ağır yaralanan adam tedavi altına alındı. Hastanede gazetecilere olayı anlatan Craig Dickmann, “Her şey sandığınızdan çok daha hızlı bir şekilde oldu. Timsah saldırdığı zaman üzerimde yuvarlanıyordu. Kayalıkların üzerine düştüm. Ondan kurtulmak için baş parmaklarımı gözlerine soktum ve sert bir şekilde bastırdım” dedi.