Timsahın gözünü oyarak kurtuldu
Avustralya’da Captain Billy Landing sahiline giden 54 yaşındaki Craig Dickmann, 3 metre uzunluğundaki timsahın saldırısından parmaklarını hayvanın gözüne sokarak kurtuldu.
Timsahla boğuşmasının ardından elinden ve kalçasından ağır yaralanan adam tedavi altına alındı. Hastanede gazetecilere olayı anlatan Craig Dickmann, “Her şey sandığınızdan çok daha hızlı bir şekilde oldu. Timsah saldırdığı zaman üzerimde yuvarlanıyordu. Kayalıkların üzerine düştüm. Ondan kurtulmak için baş parmaklarımı gözlerine soktum ve sert bir şekilde bastırdım” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.