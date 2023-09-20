Tokayev, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Temel uluslararası anlaşmalardan çekilme veya askıya alma gibi durumların son derece endişe verici olduğunu ifade eden Tokayev, bu durumun küresel ticaret sistemini bozduğunu, ekonomiyi yönlendiren tedarik zincirlerini zayıflattığını ve enflasyonu hızlandırdığını söyledi.

Tokayev, "Genç nesil artık kendilerine miras kalacak dünyanın, daha iyi bir dünya olacağına inanmıyor. Bu nedenle Kazakistan, BM Şartı'nın ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etmenin gerekli olduğu kanaatindedir." diye konuştu.

Şu anda tüm çabalara rağmen dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların devam ettiğini anlatan Tokayev, "Tarafları, çatışmalara BM Şartı ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına dayalı diplomatik bir çözüm aramaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tokayev, uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyalogun her zaman ön planda olması gerektiğini ve bu bağlamda BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "BM Güvenlik Konseyi'nde 'orta güçlerin' ve tüm gelişmekte olan ülkelerin seslerinin güçlendirilmesi ve net bir şekilde duyulması gerektiğine derinden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın acı bir şekilde karşı karşıya kaldığı Kovid-19 salgınına işaret eden Tokayev, BM'ye Uluslararası Biyolojik Güvelik Ajansının kurulmasına ilişkin süreci başlatma çağrısında bulundu.

Tokayev, ayrıca son zamanlarda kutsal kitaplara yönelik saygısızlık eylemlerinden endişe duyduklarını kaydederek, "İslam'a veya herhangi bir dine karşı yapılan bu tür barbarca eylemler, özgürlüğün, ifade özgürlüğünün ve demokrasinin belirtileri olarak kabul edilemez. Kur'an-ı Kerim dahil tüm kutsal kitaplar vandalizme karşı yasal korumayı hak ediyor." dedi.

Kazakistan'ın ulusal çıkarlarını savunan, uluslararası sorunlara sürekli barışçıl çözüm arayışı içinde olan barışsever bir devlet olduğunun altını çizen Tokayev, "Bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve egemenlik, milletime bugün ve gelecekte yol gösterecek temel ilkelerdir. Tüm stratejik konularda kilit müttefiklerimizle işbirliği yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tokayev, konuşmasında küresel gıda güvenliği ve ticaret alanında ülkesinin sunabileceği fırsatlara değinirken ayrıca iklim değişikliği, su kaynakları paylaşımı ve Aral Gölü ile Hazar Denizi'ndeki çevre sorununun çözümüne ilişkin uluslararası işbirliği önerisinde bulundu.

