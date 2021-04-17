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Dünya

Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sistemi kazasında 4 kişi öldü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da katlı otoparkta yangın durdurma sisteminin kasıtsız olarak faaliyete geçirilmesi sonucu, kapalı mekanda yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 07:03 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:03
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Tokyo'nun Şincuku bölgesinde 6 inşaat bakım işçisi bir katlı otoparkın bodrumunun tavanını kaplarken, otoparkın yangın durdurma sistemi kasıtsızca devreye girdi.

Durdurma sistemi otomatik olarak bodrumun kepenklerini kapattı. Devreye giren söndürme sistemi iç kısma otomatikman karbondioksit salgıladı.

İşçilerden biri otoparktan kaçabilmeyi başararak yardım çağırdı.

Yüksek seviyede karbondioksite maruz kalan 30 ila 50 yaşları arasındaki 4 işçi ise hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

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