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Dünya

Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi! Peru ile Brezilya sınırında dev operasyon

Peru ile Brezilya sınırındaki operasyonda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 7'si Kolombiyalı, 8 kişi gözaltına alındı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 04:33 - Güncelleme:
Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi! Peru ile Brezilya sınırında dev operasyon
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Peru'nun Brezilya sınırındaki Santa Rosa kentinde düzenlenen operasyonda, iki tondan fazla uyuşturucuya el konulduğu bildirildi.

W Radio'da çıkan habere göre, operasyon Peru, Brezilya ve Kolombiya ordusunun ortak çabasıyla sınırda gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si Kolombiyalı, 8 kişi gözaltına alındı.

250 KİLOLUK PATLAYICI MADDEYE EL KONULDU

Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesine bağlı Leticia'da da yapılan operasyonda 250 kiloluk patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, operasyona katılan ülkelerin güvenlik güçlerini tebrik etti.

Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

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