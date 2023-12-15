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Dünya

Toplantı ortasında el bombalarını patlattı: 26 yaralı

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir milletvekili, Keretskovsky köy meclisindeki toplantıya getirdiği 3 el bombasını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 16:24 - Güncelleme:
Toplantı ortasında el bombalarını patlattı: 26 yaralı
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Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde Mukachevo ilçesine bağlı Keretskovsky köy meclis toplantısında bir vekil toplantının yapıldığı salona el bombaları ile geldi. Toplantıyı sessizce kapının önünde dinlemeye başlayan milletvekili bir süre sonra cebinden bombalarını çıkardı. Kimseyle polemiğe girmeden el bombalarının pimini çeken milletvekili el bombalarını toplantıya katılanların oturduğu sandalyelerin altına attı. Bombalar saniyeler içerisinde patlarken ortalık savaş alanına döndü.

Olayda yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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