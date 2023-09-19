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Dünya

Topu Rusya'ya attı! Azerbaycan'ın 'antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'dan skandal açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı 'antiterör' operasyonu sonrası ülkesinin yaptığı provokasyonları göz ardı ederek skandal açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

AA19 Eylül 2023 Salı 17:27 - Güncelleme:
Topu Rusya'ya attı! Azerbaycan'ın 'antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'dan skandal açıklama
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Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan'ı sözde savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.

Paşinyan, "Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum." iddiasında bulundu.

"RUSYA BİLGİ VERMEDİ"

Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

Ermenistan'ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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