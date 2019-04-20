Trablus işgaline küresel sessizlik

İngiliz BBC’ye konuşan Serrac, halkının dünya tarafından yalnız bırakılmış hissettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmemesinden şikayetçi olan Serrac ayrıca, Hafter’i desteklemekle suçladığı Fransa ile tüm anlaşmaların dondurulacağını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü işgal başladığı 4 Nisan’dan itibaren en az 205 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.