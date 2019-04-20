10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trablus işgaline küresel sessizlik

Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya’da kurulan Ulusal Mutabakat Hükümetin’nin Başbakanı Fayiz Serrac, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli General Halife Hafter’in başkent Trablus’u işgal girişimine uluslararası müttefiklerin sessizce onay verdini savundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz BBC’ye konuşan Serrac, halkının dünya tarafından yalnız bırakılmış hissettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmemesinden şikayetçi olan Serrac ayrıca, Hafter’i desteklemekle suçladığı Fransa ile tüm anlaşmaların dondurulacağını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü işgal başladığı 4 Nisan’dan itibaren en az 205 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınırda çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Sınırda çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Beşiktaş'taki kazılarda ortaya çıkarıldı

Beşiktaş'taki kazılarda ortaya çıkarıldı

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Acı tat tercihi ile ilgili ilginç araştırma

Acı tat tercihi ile ilgili ilginç araştırma

39 ilçede helikopter destekli asayiş uygulaması

39 ilçede helikopter destekli asayiş uygulaması

Kozlarını statta paylaştılar

Kozlarını statta paylaştılar

Dışişlerinden Macron'a tepki

Dışişlerinden Macron'a tepki

Kremlin'den Mueller raporu yorumu

Kremlin'den Mueller raporu yorumu
 

POPÜLER HABERLER

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA