Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracıyla (İHA) Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'i destekleyen BAE'ye ait İHA, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, hava saldırısı, "Altyapı ve havaalanlarını hedef alan suç sicilinin bir uzantısı ve Hafter'in kayıplarını telafi etmek için umutsuz bir girişim." olarak nitelendirildi.

UMH, BAE'yi General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarını desteklemekle suçlarken, Abu Dabi daha önceki açıklamalarında bu ithamları yalanlamıştı.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'e ait uçaklar, daha önce pek çok kez başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.

UMH Ulaştırma Bakanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, uçuşların yeni bir duyuruya kadar güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar askıya alındığında tüm seferler Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.