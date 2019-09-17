26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7019
  • 6,307
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı düzenlendi

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Enformasyon Merkezi, 'Savaş suçlusu Hafter'i destekleyen BAE'ye ait İHA, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracıyla (İHA) Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı. 
 
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'i destekleyen BAE'ye ait İHA, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı." ifadesi kullanıldı. 
 
Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, hava saldırısı, "Altyapı ve havaalanlarını hedef alan suç sicilinin bir uzantısı ve Hafter'in kayıplarını telafi etmek için umutsuz bir girişim." olarak nitelendirildi. 
 
UMH, BAE'yi General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarını desteklemekle suçlarken, Abu Dabi daha önceki açıklamalarında bu ithamları yalanlamıştı.
 
Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'e ait uçaklar, daha önce pek çok kez başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.
UMH Ulaştırma Bakanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, uçuşların yeni bir duyuruya kadar güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.
 
Başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar askıya alındığında tüm seferler Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor.
 
General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
 

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı

Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

İnanılmaz olay! Maç sırasında futbolculara yıldırım çarptı

İnanılmaz olay! Maç sırasında futbolculara yıldırım çarptı

Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'dan rezil savunma! 'Tüm kadınlara aşığım'

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'dan rezil savunma! 'Tüm kadınlara aşığım'

Pamuk yüklü tır laevler içinde kaldı

Pamuk yüklü tır laevler içinde kaldı
 

POPÜLER HABERLER

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA