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Dünya

Trudeau: İsrail'in adımlarının uzun süreli barışa zarar vermesinden endişeliyiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının bölgede uzun süreli barışın sağlanmasına zarar vereceği konusunda ülkesi ve müttefiklerinin 'giderek daha fazla endişelendiğini' söyledi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Trudeau: İsrail'in adımlarının uzun süreli barışa zarar vermesinden endişeliyiz
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CBC News'e konuşan Trudeau, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının, bölgede uzun süreli barışın sağlanmasını hatta verilen destekleri riske attığı konusunda Kanada ile Avustralya ve ABD gibi müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendirdiğini" ifade etti.

Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısında "evet" oyu kullanmaları hakkında da "Pozisyonumuzu ifade etme şeklimizi değiştirdik. Ancak pozisyonumuzun kendisi değişmedi." dedi

  • Justin Trudeau
  • Kanada Başbakanı
  • İsrail endişesi

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