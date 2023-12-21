Trudeau: İsrail'in adımlarının uzun süreli barışa zarar vermesinden endişeliyiz

CBC News'e konuşan Trudeau, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trudeau, İsrail'in kısa vadeli adımlarının, bölgede uzun süreli barışın sağlanmasını hatta verilen destekleri riske attığı konusunda Kanada ile Avustralya ve ABD gibi müttefiklerinin "giderek daha fazla endişelendirdiğini" ifade etti.

Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısında "evet" oyu kullanmaları hakkında da "Pozisyonumuzu ifade etme şeklimizi değiştirdik. Ancak pozisyonumuzun kendisi değişmedi." dedi