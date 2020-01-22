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Dünya

Trump, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikili görüşme gerçekleştirdi.

AA22.01.2020  00:16 - Güncelleme: 22.01.2020  00:16

Trump, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "İyi bir ticaret anlaşması görüşmesi yapacağız. Farklı konuları da değerlendireceğiz." dedi. Donald Trump, her iki tarafın da ticaret anlaşması yapmak niyetinde olduğunu ifade etti.

Von der Leyen de görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, toplantının olumlu bir ortamda yapıldığını, ticaret, teknoloji ve enerji alanlarına odaklandıklarını bildirdi. Leyen, tarafların yakın zamanda Washington'da bir araya geleceğini, ticari konuların olumlu bir gündemle değerlendirilmesini beklediğini belirtti.

Geçen haftalarda Çin ve Meksika ile ticaret anlaşmaları yapan ABD, ticari uzlaşmazlıklar nedeniyle AB ülkelerinin otomobil üreticilerini yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

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