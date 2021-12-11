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  • Trump ateş püskürdü, yerin dibine soktu: Kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi
Dünya

Trump ateş püskürdü, yerin dibine soktu: Kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi

Eski ABD Başkanı Trump, eski İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'sadakatsizlik' ile suçlayarak aşağılayıcı sözler sarf etti. Trump, 'Bibi'yi (Netanyahu) severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı.' ifadelerini kullandı. Netanyahu ise Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:43
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim olan eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un Muhabiri Barak Ravid, yakında piyasaya çıkaracağı yeni kitabında yer alan Trump röportajından bir kısmı yayımladı.

Trump, röportajda Netanyahu için "Bibi" lakabını kullanarak, "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı." ifadesini kullandı.

- "NETANYAHU BENİ İRAN'A KARŞI KULLANIYORDU"

Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiği saatlerde, kendisinin halen seçime itiraz ettiğini ve eşi Melania'nın kendisine tebrik haberini gösterdiğinde şok olduğunu kaydeden Trump, "Onunla o günden beri konuşmuyorum." dedi ve Netanyahu'yu aşağılayan ifadeler kullandı.

Trump, Netanyahu'nun Filistinlilerle gerçek anlamda barış istemediği sonucuna vardığını kaydederek,"Netanyahu beni İran'a karşı kullanıyordu." dedi.

Başkanlığı döneminde Netanyahu'ya destek veren birçok adım attığına işaret eden Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıdığını anımsattı.

Trump'ın Ravid ile yaptığı röportajın ilgili kısmı bu hafta sonu Axios'un podcastinde yayınlanacak.

NETANYAHU, TRUMP'IN ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE, BİDEN'I TEBRİK ETMESİNİN "ÖNEMLİ OLDUĞUNU" SÖYLEDİ

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yılki başkanlık seçimiyle göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim olmasıyla ilgili eski Başkan Donald Trump'ın eleştirileri üzerine "iki ülke ittifakının önemli olduğunu" söyledi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid'in, yakında piyasaya çıkaracağı kitabındaki Trump röportajından yayınlanan kısımda, eski Başkan'ın geçen yılki seçimin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim Netanyahu'ya yönelttiği "sadakatsizlik" suçlamasına yanıt geldi.

Axios'un konuya ilişkin başka bir haberine göre Netanyahu, Trump'ın iddialarına verdiği yanıtta, "Başkan Trump'ın İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine yaptığı büyük katkıları takdir ediyorum. Aynı şekilde İsrail ve ABD arasındaki güçlü ittifaka da değer veriyorum bu nedenle göreve gelen başkanı tebrik etmem önemliydi." ifadelerini kullandı.

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