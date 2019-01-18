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ABD BaşkanıTrump avukatını Kongreye yalan söylemesi için yönlendirmiş

ABD Başkanı Trump’ın, eski avukatı Cohen’i Moskova’daki Trump Tower projesi hakkında Kongreye yalan söylemesi için yönlendirdiği iddia edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski avukatı Michael Cohen’i 2016 seçim kampanyası döneminde Moskova'da Trump Tower inşa edilmesi planı hakkında ABD Kongresine yalan söylemesi için yönlendirdiği ileri sürüldü.
 
ABD merkezli internet sitesi BuzzFeed’e konuşan Cohen’in soruşturmasına dâhil iki federal yetkili, Trump’ın, Cohen'i Trump Tower inşası için Moskova’da yürütülen müzakerelerin gerçekte olduğundan çok daha önce sona erdiğini söylemesi için yönlendirdiğini belirtti. Yetkililer Michael Cohen’in, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in ekibine Trump’ın kendisinden kongreye yalan söylemesini istediğini kabul ettiğini ifade etti.
 
Haberde Trump’ın, 2016 seçim kampanyası döneminde Moskova’yı ziyaret edip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel olarak görüşme planını desteklediği belirtildi.
 
Michael Cohen Davası
 
Trump’ın uzun yıllar avukatlığını yapan ve “iş bitiricisi” olarak bilinen Cohen, ağustos ayında New York federal savcılarıyla iş birliği yaparak hakkındaki “vergi kaçırma”, “banka dolandırıcılığı” ve Trump ile ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızlarına Trump’ın emriyle sus parası vererek “kampanya finansmanında usulsüzlük yapma” suçlamalarını kabul etmişti.
 
Ağustos ayındaki itirafının ardından Savcı Mueller ile iş birliği yapmaya başlayan Cohen, aralık ayında, Moskova'da Trump Tower inşa edilmesi hakkında ABD Kongresine yalan söylediğini itiraf ederek, “Kongreye yanlış beyanda bulunma" suçlamasını kabul etmişti.
 
Bütün bu sürecin ardından Aralık 2018’de Manhattan mahkemesinde hakim karşısına çıkan Cohen, “Kongreye yalan söyleme”, “iki kadına sus parası vererek kampanya finansmanında usulsüzlük yapma” ve “vergi kaçırma” suçlarından 36 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cohen’in 6 Mart tarihinde teslim olması bekleniyor.
 
“Zayıflığım, Donald Trump'a olan kör bağlılığımdı”
 
Daha önceleri Trump için “kurşun yemeye hazır” olduğunu söyleyen Cohen, 3 yıl hapis cezasının açıklandığı mahkemede yaptığı son konuşmada, hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını ve aslında özgürlüğünü geri kazandığını söylemişti.
 
Zayıflığının ve Trump’a olan kör sadakatinin kendisini aydınlık yerine karanlık bir yolu seçmeye götürdüğünü söyleyen Cohen, “Tekrar tekrar, onun kirli işlerini örtbas etmenin benim görevim olduğunu hissettim.” ifadelerini kullanmıştı.

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